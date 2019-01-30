Депутаты предложили запретить водителям курить за рулем

Курение отвлекает водителя, в связи с этим "дымить" за рулем надо запретить.

С такой идеей выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Сигареты, зажигалка, спички, пепельницы однозначно отвлекают водителя", - заявил парламентарий.

Эти помехи создают угрозу ДТП, опасность для окружающих автомобилистов и пешеходов, добавил он.

В России уже запрещено использовать мобильные телефоны за рулем (без гарнитуры). "А что, сигареты хуже что ли? Или лучше? - сравнил парламентарий. Угрозу жизням людей в этом случае они несут одинаковую".

К тому же, курящий водитель отравляет здоровье пассажиров, не говоря уж о своем, добавил он.

В последнее время часто предлагаются инициативы на тему курения. В частности, если будет поддержано предложение сенаторов, граждан могут начать штрафовать за курение у подъездов жилых домов на суммы от 500 до 1,5 тысячи рублей. Еще из нашумевших инициатив - запретить кальяны в местах общественного питания и приравнять электронные сигареты к табаку.