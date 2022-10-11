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Депутаты в Карелии хотят, чтобы в ЗАГСе признавали подписи военных командиров как нотариальные

Новости. Общество
16:05, 16 Ноября 2022
фото: © РИА Новости

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Органы ЗАГС отказываются принимать от военнослужащих заявления об установлении отцовства, заверенные командирами воинских частей.

Эта проблема обсуждалась сегодня на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению парламента Карелии.

Депутаты пояснили, что к ним поступили обращения от военнослужащих, которые направляли в органы ЗАГС заявления об установлении отцовства, но эти документы не приняли, потому что они не были заверены нотариусом. Подписи командиров воинских частей органам ЗАГС недостаточно.

Поэтому группа депутатов подготовила проект обращения в правительство и министерство юстиции России.

Парламентарии просят внести изменения в федеральный закон «Об актах гражданского состояния». Если такие изменения будут внесены, то заверять заявления смогут командиры и начальники воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, а также начальники военно-лечебных учреждений.

 

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