15:52, 18 Февраля 2019
Депутаты в Карелии предлагают согласовывать выделение земель под ИЖС с органами по охране объектов культурного наследия
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Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, который позволит прекратить предоставление участков под ИЖС в местах расположения археологических памятников и других объектов культурного наследия.
Согласно документу, предлагается внести изменения в Земельный кодекс, согласно которым власти будут обязаны согласовывать схемы расположения земельных участков под ИЖС с органами по охране объектов культурного наследия.
Сейчас участки под ИЖС, в том числе, для многодетных семей и других льготников выделяются без такого согласования, что в дальнейшем грозит собственникам и арендаторам серьезными неприятностями.
Подробности читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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