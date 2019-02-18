Депутаты в Карелии предлагают согласовывать выделение земель под ИЖС с органами по охране объектов культурного наследия

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, который позволит прекратить предоставление участков под ИЖС в местах расположения археологических памятников и других объектов культурного наследия.

Согласно документу, предлагается внести изменения в Земельный кодекс, согласно которым власти будут обязаны согласовывать схемы расположения земельных участков под ИЖС с органами по охране объектов культурного наследия.

Сейчас участки под ИЖС, в том числе, для многодетных семей и других льготников выделяются без такого согласования, что в дальнейшем грозит собственникам и арендаторам серьезными неприятностями.

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