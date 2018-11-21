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Новости. Общество
08:20, 21 Ноября 2018
фото: https://vk.com/gorsovetptz

Депутаты в Петрозаводске предложили исключить здание школы на Волховской из программы приватизации

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В Петросовете состоялось заседание постоянной комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, участники заседания рассмотрели вопросы, внесенные на очередную сессию городского совета. Один из вопросов, вынесенных на утверждение, касался проекта решения о внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В пункте с перечнем объектов нежилого фонда, который предлагается изложить в новой редакции, есть и здание бывшей школы №8 по Волховской,10. Начальник отдела распоряжения, управления и аренды муниципального имущества мэрии Наталья Пескова напомнила, что ранее данный объект выставлялся на конкурс, который не состоялся из-за отсутствия участников. Причиной незаинтересованности потенциальных инвесторов, по ее словам, в первую очередь послужило плачевное состояние здания бывшей школы.

Главное условие объявленного конкурса предполагало сохранение и восстановление внешнего архитектурного облика фасада строения. Однако по результатам независимой экспертизы, технический износ строения сегодня составляет 92%, задние признано аварийным, а его реконструкция - нецелесообразной. В связи с этим комитет экономического развития городской администрации вышел с инициативой вынести объект на приватизацию и поменять способ торгов для его реализации на аукционе с дальнейшим изменением конкурсных условий.

Члены постоянной комиссии отметили, что при внесении указанных поправок и при проведении конкурсных процедур важно учесть не только пожелания потенциальных инвесторов и застройщиков, но интересы города и петрозаводчан. Это должна быть не только выручка от продажи данного земельного участка и строения, считают депутаты, но и получение муниципалитетом в безвозмездное пользование части помещений в новом здании, которое появится на ул. Волховской, где в дальнейшем можно разместить детский сад, подростковый клуб или другое социально-значимое учреждение.

"По итогам обсуждения члены комиссии рекомендовали администрации исключить вопрос по строению на ул. Волховской, 10 из проекта постановления, а также проработать новую конкурсную документацию, в которой предусмотреть вариант муниципально-частного партнерства с целью получения в собственность города части помещений", - рассказали в пресс-службе.

Среди других вопросов, рассмотренных постоянной комиссией, был проект бюджета Петрозаводска на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов, депутаты приняли решение принять его к сведению.

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Комментарии

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Чудик
2018-11-21 08:52:26
этих депутатов то как кидает , то туда то отсюда .
Гость
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