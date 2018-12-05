Депутаты всех фракций, кроме "Единой России", подписали обращение в суд из-за пенсионной реформы

Депутаты всех фракций Госдумы, кроме "Единой России", подписались под обращением в Конституционный суд (КС) об обжаловании основных положений закона о повышении пенсионного возраста.

КПРФ инициировала обращение в КС о проверке конституционности ст. 4 и ст.7 закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий", сообщает "Коммерсантъ".

Эти статьи принятого закона, в частности, предполагают повышение с 65 до 70 лет пенсионного возраста для мужчин и с 55 до 60 лет — для женщин. В обращении авторы ссылаются на п. 2 ст. 55 Конституции РФ. Он запрещает принимать в РФ законы, которые "отменяют или умаляют права и свободы" граждан.

В юридической службе Компартии полагают, что пенсионная реформа может касаться тех, кто только начинает трудовой путь, а не уже работающих граждан, для многих из которых, к примеру, родившихся в 1959 и 1960 годах, появляется ранее никак не оговаривавшаяся и ухудшающая их положение отсрочка выхода на пенсию.