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Новости. Политика
09:31, 05 Декабря 2018
фото: commons.wikimedia.org / Max A. Khlopov

Депутаты всех фракций, кроме "Единой России", подписали обращение в суд из-за пенсионной реформы

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Депутаты всех фракций Госдумы, кроме "Единой России", подписались под обращением в Конституционный суд (КС) об обжаловании основных положений закона о повышении пенсионного возраста.

КПРФ инициировала обращение в КС о проверке конституционности ст. 4 и ст.7 закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий", сообщает "Коммерсантъ".

Эти статьи принятого закона, в частности, предполагают повышение с 65 до 70 лет пенсионного возраста для мужчин и с 55 до 60 лет — для женщин. В обращении авторы ссылаются на п. 2 ст. 55 Конституции РФ. Он запрещает принимать в РФ законы, которые "отменяют или умаляют права и свободы" граждан.

В юридической службе Компартии полагают, что пенсионная реформа может касаться тех, кто только начинает трудовой путь, а не уже работающих граждан, для многих из которых, к примеру, родившихся в 1959 и 1960 годах, появляется ранее никак не оговаривавшаяся и ухудшающая их положение отсрочка выхода на пенсию.

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Комментарии

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Lana
2018-12-05 10:40:23
А как насчет индексации пенсий "работающим" пенсионерам. В старой редакции Закона нет разделения на "работающих" и "неработающих" пенсионеров. А потому все должны получать ежегодную индексацию пенсий, которую отменили для "работающих" пенсионеров в 2016 году, издав неконституционный подзаконный акт.
Американец
2018-12-05 10:09:15
вот клоуны, начали заднюю включать.
Сначала всей шайкой проголосовали "за", народ нагнули, а теперь якобы за народ беспокоятся.
Поздно, ближайшие выборы вам аукнутся.
Предатели народа получат по заслугам.
User
2018-12-05 09:46:27
Чо, мужикам уже до 70 пенсионный возраст поднимают или это райтер с утра еще не проснулся?
карел
2018-12-05 09:37:23
..."с 65 до 70 лет пенсионного возраста для мужчин"
о чём это вы пишите , до 65 лет мужчины по-новому .
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