Депутаты задумались о продлении "дачной амнистии", которая истекает 1 марта

В Госдуму внесен законопроект о продлении до 2020 года "дачной амнистии" – упрощенной процедуры регистрации прав на индивидуальные жилые дома.

Соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

"Принятие законопроекта позволит гражданам оформлять в упрощенном порядке права на принадлежащие им объекты индивидуального жилищного строительства без необходимости получать разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию", - говорится в документе.

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