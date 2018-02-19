Депутаты задумались о продлении "дачной амнистии", которая истекает 1 марта

По теме
Загрузка...
В Госдуму внесен законопроект о продлении до 2020 года "дачной амнистии" – упрощенной процедуры регистрации прав на индивидуальные жилые дома.
Соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.
"Принятие законопроекта позволит гражданам оформлять в упрощенном порядке права на принадлежащие им объекты индивидуального жилищного строительства без необходимости получать разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию", - говорится в документе.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
12.02.2018, 16:58
12.02.2018, 12:00
14.02.2018, 15:12
12.02.2018, 14:47
16.02.2018, 09:52
13.02.2018, 13:50
Аналитика
16.02.2018 16:29
Обществоведение
Живой уголок Дворца творчества детей и юношества Петрозаводска научился кормить себя сам.
12.02.2018 14:47
12.02.2018 14:34
12.02.2018 12:00
09.02.2018 14:37
Чтиво
16.02.2018 12:24
Без политики
Более двух с половиной тысяч некоммерческих организаций России в прошлом году получили президентские грант на развитие гражданского общества. В числе счастливчиков - Карельская региональная общественная организация родителей "Поможем нашим детям".
16.02.2018 12:02
13.02.2018 12:21
12.02.2018 13:32
Медиа
18.02.2018 15:03
Опрос
А вы смотрите Олимпиаду-2018?
Комментарии