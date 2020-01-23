Депутаты Заксобрания Карелии прокомментировали поддержанные Госдумой поправки в Конституцию РФ

Государственная Дума 23 января в первом чтении единогласно приняла изменения в Конституцию России, которые предложил президент России.

Депутаты парламента Карелии прокомментировали законодательную инициативу.

"Полностью поддерживаю президента России Владимира Владимировича Путина в том, что потенциал действующей Конституции 1993 далеко не исчерпан, но вместе с тем, с учётом времени действующий документ требует донастройки, - говорит председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович. - Внося точечные изменения, мы идем эволюционным путем, сохраняя главные демократические принципы. Убеждён, что предложенные поправки являются обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства. Очень важно то, что изменения в Конституцию будут приниматься всенародным голосованием".

Депутат Леонид Лиминчук также поддерживает конституционные поправки.

"Каждая из них несёт серьезную смысловую нагрузку и позволит стране идти по пути политической трансформации в условиях непредсказуемой внешней повестки, - сказал Леонид Лиминчук. - Для меня крайне важен тот факт, что данные поправки изменяют форму взаимодействия местного самоуправления и органов госвласти. Будет сформирована единая система публичной власти. Это абсолютно понятная и своевременная новация".

По мнению депутата Валерия Шоттуева, рассматриваемые поправки в Конституцию делают более надежными положения, обозначенные в Послании президента России.

"Поддерживаю концептуальные поправки в Конституцию страны, которые будут способствовать расширению прав граждан в вопросах формирования органов власти, участия в управлении государством, решению демографических проблем", - сказал парламентарий.

Среди предложенных Владимиром Путиным изменений в Конституцию России одна из важнейших инициатив - закрепление в основном законе страны нормы о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума. Это гарантирует выполнение ключевых социальных обязательств государства, считает депутат Законодательного Собрания Карелии Марина Гуменникова.

"Это принципиальное решение: теперь установленная величина, от которой зависит не только регулирование оплаты труда, но и определение размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, будет защищена основным законом страны. То же самое касается инициативы Президента закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий. Появление такой нормы будет гарантировать, что государство ни при каких обстоятельствах не сможет отказаться от выполнения главных социальных обязательств, поскольку изменения в федеральном и региональном законодательстве не могут вступать в противоречие с положениями основного закона", - прокомментировал парламентарий.

Депутат Светлана Бачой считает, что подготовленные предложения дадут новый импульс для развития политической системы страны и конституционно закрепят социальные гарантии.

"Речь идет, например, о регулярной индексации пенсий, социальных пособий и иных соцвыплат. Это очень важно, так как изменения положительно повлияют на благосостояние жителей", - сказала Светлана Бачой.

По мнению председателя парламентского Комитета по природным ресурсам и экологии Тимура Зорнякова, предложенные изменения, в частности, позволят более выверено подходить к выбору федеральных министров, так как они будут проходить процедуру согласования профильных Комитетов Госдумы и утверждаться депутатами Государственной Думой.

"Сильный кандидат пройдет через этот фильтр, а слабый нет. Инициатива нужная и своевременная. В то же время, изменения повышают моральную ответственность самих депутатов перед избирателями за принятые кадровые решения", - отметил Тимур Зорняков.

По данным пресс-служба Государственной Думы, второе чтение федерального законопроекта намечено на 11 февраля.Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" внесен президентом России в Государственную Думу 20 января.

Проектом предлагаются изменения в положения 22 статей Основного закона с 3 по 8 главы в целях развития политической системы и усиления механизмов защиты конституционных прав и свобод. Внесенные проектом поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции РФ и не предусматривают изменения глав 1, 2 и 9 Основного закона.

После подписания закона президентом России он будет вынесен на общенародное голосование.