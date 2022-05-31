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Депутаты Заксобрания республики назначили дату выборов главы Карелии

Новости. Политика
10:16, 03 Июня 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Сегодня на внеочередной сессии карельского парламента была названа дата выборов главы Карелии.

Сегодня, 3 июня, в Заксобрании Карелии состоялась внеочередная сессия, в которой приняли участие глава республики Артур Парфенчиков, член Совета Федерации сенатор Игорь Зубарев, мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

«Выборы главы Карелии назначены на 11 сентября 2022 года», — сообщила председатель комитета по Госустройству Анна Лопаткина.

Отметим, что перед началом заседания карельского парламента сенатор от Законодательного Собрания республики Игорь Зубарев вручил Благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие региона премьер-министру правительства Карелии Александру Чепику.

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