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Новости. Общество
10:05, 04 Июля 2018

Депутаты ЗС Карелии от КПРФ обратились к генпрокурору из-за возможной отмены пенсии для большой части россиян

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Депутаты-коммунисты считают увеличение пенсионного возраста нарушением конституционных прав граждан.

Депутаты Законодательного собрания Карелии от фракции КПРФ Евгений Ульянов, Валерий Шоттуев и Татьяна Богданова написали обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке. Под обращением также подписался депутат от фракции "Яблоко" Андрей Рогалевич.

Депутаты выразили несогласие с проектом Федерального закона от 16 июня 2018 года "О внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсии", предусматривающим поэтапное повышение возраста, по достижении которого в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" назначается страховая пенсия по старости.

Карельские парламентарии считают, что данный законопроект - это прямое нарушение Конституции РФ. "Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 17.12.2001  №171-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. В то же время в части 2 статьи 55 Конституции РФ четко предусмотрено, то есть запрещено следующее: "В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина, - сказано в обращении. - Безусловно, внесенным законопроектом ухудшаются права граждан. Фактически это отмена пенсии для значительной части населения".

Депутаты просят проверить внесенный законопроект № 489161-7 на соответствие Конституции РФ и на соответствие федеральным законам, регулирующим назначение и выплату пенсий и социальных пособий гражданам Российской Федерации. Ответ просят направить в адрес Законодательного собрания Республики Карелия на имя подписавшихся депутатов – Ульянова, Шоттуева, Богдановой и Рогалевича.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2018-07-04 10:22:03
Ребята, не сдавайтесь!
Кирюха непутёвый
2018-07-04 10:18:08
Круто , закрутили с обращением . Что ж и сказать , орлы !!!! ( в смысле молодцы , среди болота )
Гость
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