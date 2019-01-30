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Новости. Экономика
12:02, 30 Января 2019

Деревянные коттеджи компании "Детинец" и их особенности

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Строительная фирма "Детинец" предлагает широкий набор услуг, главной из которых является возведение частных жилых построек из дерева.

Компания строит дома для сезонного и постоянного проживания. Все материалы подбираются с учётом пожеланий заказчика.

"В сферу нашей деятельности входит строительство бытовок и бань. Большая часть загородных жителей предпочитает иметь на своём участке баню. Построить её не просто. Даже если соблюдена вся техническая специфика, без следования многовековым русским традициям невозможно возвести настоящую баню. Наши мастера владеют всеми секретами банного зодчества, в чём вы убедитесь, только оказавшись в натопленной парилке с берёзовым или дубовым веником в руке", - рассказли в  компании.

Предметом особой гордости компании "Детинец" является строительство брусовых домов. Главная премудрость состоит здесь в том, чтобы каркас из брусьев оказался после завершения предельно ровным. В этом случае отделка стен, полов и потолков не только пройдёт быстро и легко, но и оставит большой выбор при формировании дизайна интерьера. А в дальнейшем, при естественной усадке дома, никакие огрехи в постройке основания из бруса не проявятся в виде заметных трещин, обойных пузырей или кусков отпавшей штукатурки. Здесь мы также опираемся на современные знания и прошедшие сквозь века традиции.

Специалисты фирмы "Детинец" начинают новое строительство "с нуля", то есть с разработки всей концепции проекта, обсуждая каждый её компонент с заказчиком. Затем составляется приблизительная смета всех материалов и их стоимости (рынок стройматериалов не стабилен). Все вопросы, предложения и прихоти будут учтены, разъяснены, исполнены. Любой этап строительства станет Вам известен и понятен, благодаря чему в дальнейшем вы сможете полнее ощущать себя хозяевами в своём доме. По каждому вопросу эксперты смогут дать Вам ценные советы, что убережёт Вас от каких-либо ошибок в области ведения хозяйства и эксплуатации построек.

На оплату нашего труда влияют:

  • Дальность расстояния до строительного объекта и расположение поблизости населённых пунктов с развитой инфраструктурой;

  • Качество путей сообщения с объектом;

  • Условия работы (особенности местного климата, отведённые заказчиком сроки).

Деревянные коттеджи становятся из года в год всё популярнее. Экологичность, долговечность, теплота, уют - вот главные причины этой замечательной тенденции. Присоединившись к ней, Вы сто раз скажете себе: "Спасибо". Выберите проект по каталогу и приезжайте в офис фирмы "Детинец". Наш архитектор наделит все Ваши пожелания реальными чертами, и мы начнём строительство!

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