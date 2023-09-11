Дерево остановило пьяного жителя Карелии, катавшегося на угнанной машине

Мужчина из Сегежского района угнал автомобиль своего пасынка, но не смог им управлять.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в Сегежском районе было возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, угнавшего машину у родственника.

Мужчина уже был лишен прав за езду в пьяном виде, но, в очередной раз выпив, решил вновь сесть за руль. Он без спросу взял ключи у своего пасынка и поехал кататься на его машине. Однако в районе деревни Надвоицы не справился с управлением и врезался в дерево.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.