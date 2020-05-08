"Дерево-великан" обнаружили в Карелии

В старинном карельском селе Крошнозеро местные жители нашли осину, обхват ствола которой более 3 метров, пишет районная газета "Наша жизнь".

"Не знаю как у вас, а у нас в крошнозерских лесах растет настоящее дерево-великан из породы лиственных. Его удалось обнаружить совершенно случайно на краю болота. Гигантская осина по форме напоминает огромную морковку. <…> Внушительные размеры дерева очень выделяются на фоне леса. Толстый ствол осины обнять разом смогут только три человека, взявшись за руки", - пишет издание.

По данным газеты, обхват ствола осины составил 3 метра 76 сантиметров. Однако своей 25-метровой высотой осина "похвастаться" не может. Рядом стоящие березы и ели давно перегнали по росту старую соседку.

Ранее сообщалось, что в одну из котельных в селе Крошнозеро второй год прилетает синица, получившая прозвище "Кочегар".