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"Дерево-великан" обнаружили в Карелии

Новости. Общество
09:14, 09 Мая 2020
фото: "Наша жизнь", http://elaigu.ru
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В старинном карельском селе Крошнозеро местные жители нашли осину, обхват ствола которой более 3 метров, пишет районная газета "Наша жизнь".

"Не знаю как у вас, а у нас в крошнозерских лесах растет настоящее дерево-великан из породы лиственных. Его удалось обнаружить совершенно случайно на краю болота. Гигантская осина по форме напоминает огромную морковку. <…>  Внушительные размеры дерева очень выделяются на фоне леса. Толстый ствол осины обнять разом смогут только три человека, взявшись за руки", - пишет издание.

По данным газеты, обхват ствола осины составил 3 метра 76 сантиметров. Однако своей 25-метровой высотой осина "похвастаться" не может. Рядом стоящие березы и ели давно перегнали по росту старую соседку.

Ранее сообщалось, что в одну из котельных в селе Крошнозеро второй год прилетает синица, получившая прозвище "Кочегар".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Элла Фитцжеральд
2020-05-09 11:30:55
Ну, раз ростом не вышла, значит она не самая большая, а самая толстая...
Саныч
2020-05-09 10:12:27
Карельский баобабище?
новый
2020-05-09 09:34:45
Щас либерастня начнет визжать, что весь лес в Карелии вырубили.
Саныч
2020-05-09 10:12:46
новый, продолжай тупить, молодец.
Гость
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