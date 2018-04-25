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Новости. Экономика
09:17, 25 Апреля 2018

Держателям гособлигаций Карелии выплатили 800 млн рублей

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Министерство финансов Карелии произвело выплаты инвесторам, которые приобрели государственные облигации республики в октябре 2014-го в мае 2016 года.

В результате 23 апреля каждый владелец карельских ценных бумаг получил в расчете на одну облигацию часть ее номинальной стоимости в размере 250 рублей, а также купонный доход  16 рублей 80 копеек, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-04-25 09:28:39
Это какая доходность? 6.7% годовых? Практически как по вкладу.
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