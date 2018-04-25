Держателям гособлигаций Карелии выплатили 800 млн рублей

По теме
Загрузка...
Министерство финансов Карелии произвело выплаты инвесторам, которые приобрели государственные облигации республики в октябре 2014-го в мае 2016 года.
В результате 23 апреля каждый владелец карельских ценных бумаг получил в расчете на одну облигацию часть ее номинальной стоимости в размере 250 рублей, а также купонный доход 16 рублей 80 копеек, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
18.04.2018, 12:25
24.04.2018, 09:18
18.04.2018, 15:16
24.04.2018, 13:53
23.04.2018, 11:16
Аналитика
24.04.2018 13:27
Тема недели
Европейский суд встал на сторону Девлета Алиханова и признал нарушением прав человека содержание его за решеткой на протяжении трех лет.
24.04.2018 10:40
23.04.2018 11:16
19.04.2018 13:51
18.04.2018 15:16
Чтиво
Сегодня 09:55
Личное мнение
Месяц назад исполнилось 15 лет одному из самых популярных и активных спортивных коллективов Петрозаводска, лыжному клубу "Зимние фонтаны".
23.04.2018 10:18
23.04.2018 10:00
19.04.2018 08:52
Медиа
17.04.2018 16:51
Комментарии