Держателям гособлигаций Карелии выплатили 800 млн рублей

Министерство финансов Карелии произвело выплаты инвесторам, которые приобрели государственные облигации республики в октябре 2014-го в мае 2016 года.

В результате 23 апреля каждый владелец карельских ценных бумаг получил в расчете на одну облигацию часть ее номинальной стоимости в размере 250 рублей, а также купонный доход 16 рублей 80 копеек, сообщают "Вести Карелии".

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