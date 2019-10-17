Десант здоровья высадится в поселке Карелии

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В поселке Кончезеро Кондопожского района состоится профилактическая акция "Десант здоровья", сообщили в Минздраве Карелии.
В сельской амбулатории, которая расположена на улице Советов, д.40, студенты-медики и специалисты Центра медицинской профилактики Карелии проведут индивидуальное консультирование жителей поселка по вопросам самостоятельного отказа от курения, преодоления стресса, ведения здорового образа жизни, определят индекс массы тела, вес, рост, измерят артериальное давление и проведут экспресс-диагностику холестерина.
Акции "Десант здоровья" пройдет 18 октября с 11 до 14 часов.
Мероприятие организовано совместно Минздравом Карелии, Медицинским институтом Петрозаводского государственного университета, Кондопожской центральной районной больницей, Городской поликлиникой №1, Центром медицинской профилактики Республики Карелия.
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