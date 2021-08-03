Десантники разгромили интим-магазин в День ВДВ

Стали известны подробности погрома в интим-магазине в Москве в День ВДВ.

Трое мужчин в форме десантников ворвались в секс-шоп на Улице 1905 года в Москве и устроили погром. Злоумышленники напали на продавца-консультанта и порвали ему ухо, вырвав из него сережку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, инцидент произошел в понедельник, 2 августа, в День ВДВ в интим-магазине «Точка любви».

В результате потасовки злоумышленники разбили зеркало в торговом зале. РЕН ТВ публиковал кадры, на которых видны последствия визита «десантников» в секс-шоп.

По имеющейся информации, после происшествия люди в форме десантников скрылись с места преступления. По факту случившегося начали проверку. Продавец в день погрома не обращался за медпомощью.