Десять гаражей снесут в Петрозаводске

Незаконные гаражи демонтируют на Древлянке, в Октябрьском и Первомайском районах, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска, согласно закону, информирует владельцев гаражей на Древлянке, в Октябрьском и Первомайском районах о сносе построек.

Ликвидации подлежит десять конструкций. Среди них – четыре гаража возле дома №31 на Октябрьском проспекте, три гаража возле дома №44Б на улице Кутузова и три гаража у дома №31 на Берёзовой аллее.

Земельные участки освободят до 30 сентября.