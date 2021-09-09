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Десять гаражей снесут в Петрозаводске

Новости. Общество
08:30, 15 Сентября 2021
фото: администрация Петрозаводска/ Березовая аллея, 31

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Незаконные гаражи демонтируют на Древлянке, в Октябрьском и Первомайском районах, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска, согласно закону, информирует владельцев гаражей на Древлянке, в Октябрьском и Первомайском районах о сносе построек.

Ликвидации подлежит десять конструкций. Среди них – четыре гаража возле дома №31 на Октябрьском проспекте, три гаража возле дома №44Б на улице Кутузова и три гаража у дома №31 на Берёзовой аллее.

Земельные участки освободят до 30 сентября.

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