Десять рецидивистов в колонии Карелии получили путевку в жизнь

В исправительной колонии №1 в Надвоицах, где отбывают наказание рецидивисты, прошла торжественная церемония школьных аттестатов, сообщили в УФСИН Карелии.

В школе ИК-1 состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению аттестатов о среднем (полном) общем образовании осужденным, выпускникам 12 класса.

Директор государственной казенной вечерней (сменной) общеобразовательной школы при учреждениях УФСИН Карелии Елена Кондратьева поздравила учеников с окончанием учебного года и обратилась к выпускникам с напутственным словом, отметив, что аттестат является путевкой в жизнь для поступления в учебные заведения и получения желаемых профессий.



© УФСИН России по Республике Карелия

Аттестат получили 10 осужденных, всего же в 2021/2022 году в школе проходили обучение 43 ученика.