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Десятки школьников получили ожоги глаз после дезинфекции класса

Новости. Происшествия
23:30, 03 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин
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Медики диагностировали легкие ожоги роговицы глаз у 27 учащихся гимназии Благовещенка.

В школьном кабинете с нарушениями провели дезинфекцию, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Амурской области.

Учащиеся гимназии Благовещенска в среду получили травмы глаз во время дезинфекции класса. Установили, что лампу для кварцевания включили, когда дети находились в помещении. Прокуратура города проводит проверку, управление образования города назначило служебную проверку.

"Ученики гимназии № 4 обратились к врачам Амурской областной детской клинической больницы и поликлиник Детской городской клинической больницы. Все были немедленно осмотрены офтальмологами. Из 28 детей 27 получили легкие ожоги роговицы глаз, им назначено амбулаторное лечение. Состояние школьников удовлетворительное, дети получают терапию дома, стационарная помощь никому не потребовалась", – говорится в сообщении.

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