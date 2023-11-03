Десятки тысяч молодых сигов пополнили богатства Ладожского озера в Карелии

В Якимварский залив Ладожского озера выпустили 26,3 тысячи штук сеголетков сига.

Как на своей странице в социальной сети сообщил вице-премьер Дмитрий Родионов, в Якимварский залив Ладожского озера на днях выпустили 26,3 тысячи штук сеголетков сига.



Молодь вырастили в сиговом питомнике ООО «Форват» в Приозерском районе Ленинградской области.



Кроме того, на Выгском рыбоводном заводе выпустили 10,6 тысячи мальков сига - в реки Кереть и Выг Беломорского района.



Напомним, ранее 1,5 тысячи штук молоди семги, выращенной на Кемском рыбоводном заводе, было выпущено в устье реки Кемь.



