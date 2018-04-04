Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
09:28, 04 Апреля 2018

Детали оборудования для АЭС в Турции изготовят в Карелии

По теме

Fiat, Jeep и Maserati подняли цены на новые автомобили на российском рынке
04.04.18 09:03
Минфин Карелии рассказал о ставках за аренду муниципального имущества
03.04.18 15:44
Министр Родионов заявил о росте в январе-феврале экономических показателей Карелии
03.04.18 14:55
Все новости
Загрузка...

Петрозаводскмаш в составе АЭМ-технологии и Росатома примет участите в крупнейшем совместном проекте России и Турции – строительстве АЭС "Аккую".

Накануне старт строительству дали президенты двух стран, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

Петрозаводский филиал в настоящее время проводит мехобработку коллекторов теплоносителя для парогенераторов первого блока Турецкой АЭС. Входной контроль проходят обечайки компенсатора давления, заготовки трубных узлов будущего главного циркуляционного трубопровода, на которые Петрозаводскмашу предстоит наплавить антикоррозионный слой.

Подробности - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Fiat, Jeep и Maserati подняли цены на новые автомобили на российском рынке
04.04.18 09:03
Минфин Карелии рассказал о ставках за аренду муниципального имущества
03.04.18 15:44
Министр Родионов заявил о росте в январе-феврале экономических показателей Карелии
03.04.18 14:55
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
28.03.2018, 16:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
29.03.2018, 10:19
Левин и его ружья
30.03.2018, 10:06
Жители Карелии ускоренными темпами уезжают из республики

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 9
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 15
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2018 11:57
Без политики
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
Два года назад на карте "малой энергетики" России появилась новая частная компания – Объединенные региональные электрические сети (ООО "ОРЭС").
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови"
02.04.2018 09:30
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего" 11
30.03.2018 10:23
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
архив чтиво

Медиа

Проверка пожарной безопасности в ТРЦ "Лотос Plaza" в Петрозаводске
30.03.2018 09:53
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»