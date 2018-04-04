Детали оборудования для АЭС в Турции изготовят в Карелии

Петрозаводскмаш в составе АЭМ-технологии и Росатома примет участите в крупнейшем совместном проекте России и Турции – строительстве АЭС "Аккую".

Накануне старт строительству дали президенты двух стран, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

Петрозаводский филиал в настоящее время проводит мехобработку коллекторов теплоносителя для парогенераторов первого блока Турецкой АЭС. Входной контроль проходят обечайки компенсатора давления, заготовки трубных узлов будущего главного циркуляционного трубопровода, на которые Петрозаводскмашу предстоит наплавить антикоррозионный слой.

Подробности - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".