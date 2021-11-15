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Детей в школах Петрозаводска разделили по стоимости питания

Новости. Общество
15:45, 15 Декабря 2021
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

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Администрация Петрозаводска установила стоимость питания школьников за счет бюджета на 2022 год — детей из малоимущих семей будут кормить хуже, чем из многодетных.

Это следует из постановления администрации «Об утверждении стоимости питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского округа на 2022 год».

Согласно этому документу, стоимость обеда для детей из многодетных семей, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке, составит 70 рублей 74 копейки. Если семья малоимущая, но не многодетная, то ребенка накормят на сумму 56 рублей.

В начальных классах кормить горячими обедами будут всех школьников на сумму 75 рублей 05 копеек.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
amez
2021-12-15 16:49:33
Вот навензеляли умники! А есть ещё многоимущие. И как же их будут различать в общей столовой? Опять какой-то код на лоб ставить!?
Hовый
2021-12-15 16:35:08
Значит малоимущим надо активней размножаться
Гость
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