Детей в школах Петрозаводска разделили по стоимости питания

Администрация Петрозаводска установила стоимость питания школьников за счет бюджета на 2022 год — детей из малоимущих семей будут кормить хуже, чем из многодетных.

Это следует из постановления администрации «Об утверждении стоимости питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского округа на 2022 год».

Согласно этому документу, стоимость обеда для детей из многодетных семей, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке, составит 70 рублей 74 копейки. Если семья малоимущая, но не многодетная, то ребенка накормят на сумму 56 рублей.

В начальных классах кормить горячими обедами будут всех школьников на сумму 75 рублей 05 копеек.