Дети и подростки откроют в Петрозаводске свои арт-объекты

Смена "Eco-art project" будет проходить в центре города и на Древлянке с 3 по 6 января

Центр "Инициатива" приглашает детей и подростков от 5 до 14 лет на Новогодние каникулы: впервые за всю историю Международного языкового проекта участники сами придумают и установят полезные для города арт-объекты. Художники, авторы музейных экспозиций и английский язык станут главными помощниками ребят.

"Наша смена – это баланс между активным, творческим отдыхом и развитием полезных навыков, - рассказала руководитель учебного процесса Екатерина Астафьева. – Участникам предстоит договариваться между собой, проектировать, мастерить своими руками, а самое главное, посмотреть, как воплотить в жизнь свою собственную идею".

В процессе создания проекта ребята 5-10 лет отработают на английском языке темы "город", "цвета", "чувства", "хобби", "искусство", смогут составлять несложные диалоги и отвечать на вопросы. Каждый день будет начинаться с активной разминки: танцев, каратэ, мастер-классов по зумбе и йоге. Участников также ждет Зимняя фотосессия, Новогодняя вечеринка, игры и квесты на улице, творческие воркшопы. Родители ребят 7-10 лет могут выбрать смену в центре города или на Древлянке.

Подросткам команда Центра хочет показать "мир без фильтров" и донести простую мысль о том, что изменить его может каждый. Вместе с наставником – известным Instagram-блогером – команда 11-14 лет попробует не только придумать арт-объект, но и привлечь к нему внимание в социальных сетях. Знакомство с концептуальным искусством, мастер-класс с представителем стрит-арта и создателем музейной экспозиции помогут заново открыть Петрозаводск и найти для себя новые хобби.

В завершающий день участники пригласят друзей и родителей на торжественное открытие арт-объекта.

С подробной программой смены Международного языкового проекта можно ознакомиться на сайте, у сотрудников по телефону 67-18-82 или в офисах: пр. К. Маркса, 20, Лососинское ш. 31, к. 4.

На правах рекламы