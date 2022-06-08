Дети-инвалиды в школах Карелии будут получать бесплатное двухразовое питание за счет бюджета республики

Власти Карелии возьмут на полное финансовое обеспечение питания детей с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся в общеобразовательных учреждениях республики.

Об этом сообщил сегодня министр образования республики Роман Голубев на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике парламента Карелии.

По словам министра, необходимые изменения планируется внести в региональный закон об образовании и ряд других нормативных актов. Муниципальные власти будут получать из республиканского бюджета деньги для организации двухразового питания в школах всех детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Карелии насчитывается 4,5 тыс. таких школьников.

«Республика полным рублем будет обеспечивать выполнение этих финансовых обязательств», — сказал Голубев.

В бюджете Карелии уже зарезервированы на эти цели 37,7 млн рублей. Школьники с ограниченными возможностями здоровья будут получать бесплатное двухразовое питание с 1 сентября.

Депутаты, участвовавшие в заседании комитета, единогласно поддержали проект закона.

«Республика Карелия таким образом берет на себя расходные финансовые обязательства, а органы местного самоуправления наделяются полномочиями по оказанию этой услуги — предоставления двухразового питания», — пояснила председатель комитета Галина Гореликова.