"Дети погибли, потому что ни одного порядочного человека рядом не было"

Представители потерпевших и родственники погибших на Сямозере детей остались недовольны приговором.

Трагедия на Сямозере произошла почти 2,5 года назад, когда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

В понедельник 18 марта 2019-го судья Александр Смирнов огласил решение по уголовному делу.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Представитель потерпевших адвокат Людмила Евстифеева пояснила, что, по ее мнению, Круподерщиков должен быть осужден.

"Считаю, в отношении Круподерщикова приговор незаконен. Его надо было осуждать. Он подписал договор, он взял на себя обязанности, которые должен был исполнять. А по отношению к (оправданному бывшему инструктору лагеря) Ильину даже не знаю, как… Какой бы приговор ни был – это страшно для родителей, это печально", - сказала Евстифеева.

"Он (Круподерщиков), сидя в лодке, не позвонил (в МЧС). Дети, знаете, почему погибли? Потому что ни одного порядочного человека не было. Вот, все они четверо (Решетова, Виноградов, Ильин, Круподерщиков), если не брать Роспотребнадзор (обвиняемыми также являлись экс-руководители местного управления ведомства), ни один порядочным человеком не оказался", - добавила мама погибшей девочки Анна Широких.

"Он просто негодяй. Просто вот характер негодяя у него, понимаете… Он натворит еще что-нибудь. Поверьте, он натворит", - добавила она.

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