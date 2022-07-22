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Дети, попавшие в шторм на Ладоге в Карелии, восприняли это как приключение

Новости. Происшествия
15:38, 24 Июля 2022
фото: © Александр Орлов / «Столица на Онего»

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В Карелии вновь скандал — группу детей сняли с маршрута на Ладожском озере.

Инцидент произошел 19 июля, когда группа из двадцати детей и четверых взрослых во время похода по Ладоге вышли в открытое озеро. Целью группы был Валаамский архипелаг. Но, как оказалось, делать этого было нельзя — как объяснили на сайте прокуратуры, маломерные суда имели разрешения удаляться от берега не более, чем на 3 километра. Кроме того, идти на них можно было лишь при высоте волны не более 0,75 метров.

В минувший четверг, 21 июля, участников похода по Ладожскому озеру в Сортавале встречали представители прокуратуры и полиции.

«Мы встретили ребят на пристани около 13 часов дня , — рассказала представитель районной администрации, — поскольку пришла информация о том, что они выходят с Валаама в районе 12. Их привезли на одном из „Метеоров“ — судов, которые регулярно курсируют между Сортавалой и Валаамом. Насколько я понимаю, это был обычный рейс. Всего было двадцать детей, от 10 до 16 лет».

Чиновница объяснила, что раньше, 19 и 20 числа, с архипелага никто не мог прибыть — из-за шторма суда не ходили по озеру.

«Напуганы ли были дети? Наоборот, они были веселыми, обнимались, шутили, позировали на камеру. Кажется, дети это все восприняли как приключение. Еще и неожиданно оказались в другом городе. По крайней мере, никакого негатива у них точно не было», — рассказала Виктория.

По ее словам, представителей силовых структур на пристани было немного, прокурор района и его заместитель, а также полицейские и автоинспекторы.

«Взрослые с ними тоже были. Был один мужчина — в форме общественной организации. Но это точно не руководитель клуба. По количеству прибывших мне четко сказали: двадцать детей — то есть все школьники, участвовавшие в походе — и двое взрослых. При этом мужчина, прибывший с детьми в Сортавалу, постоянно консультировался с кем-то по телефону и рассказывал, куда они пойдут и что будут делать», — объяснила сотрудница.

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