Кроссовер перевернулся после столкновения на трассе в Карелии

Двое детей получили травмы в дорожной аварии в Лахденпохском районе Карелии.

О дорожной аварии сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в понедельник, 15 января, в 14.30 около поселка Ихала в Лахденпохском районе на 197 километре федеральной автодороги. Там столкнулись два автомобиля.

Водитель Renault Duster направлялся в сторону Санкт – Петербурга и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chery Tiggo. Судя по фото, сделанному сотрудниками ГИБДД, китайский кроссовер перевернулся после столкновения с другим авто.

В результате ДТП травмы получили 5 человек, которые находились в Chery Tiggo: водитель и пассажиры, в том числе двое детей, 8 и 12 лет.

По факту ДТП проводится проверка.