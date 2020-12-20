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Дети в Карелии продолжают заражаться коронавирусом

Новости. Общество
10:19, 21 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом у детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 20 декабря по статистике в Карелии было 23813 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2424 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 21 декабря, – уже 24201 ковидный больной, из них 2439 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 15 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии летальных исходов от коронавируса не зарегистрировано, 388 человек заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицирован 24201 человек. Выздоровели – 16586. Умерли 139 пациентов.

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