Дети в Карелии продолжают заражаться коронавирусом

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом у детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 20 декабря по статистике в Карелии было 23813 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2424 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 21 декабря, – уже 24201 ковидный больной, из них 2439 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 15 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии летальных исходов от коронавируса не зарегистрировано, 388 человек заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицирован 24201 человек. Выздоровели – 16586. Умерли 139 пациентов.