За минувшие сутки в Карелии 388 человек заразились коронавирусом

Общее число инфицированных на 21 декабря в Карелии составило 24201 человек, сообщили в оперштабе республики.

Из 388 инфицированных COVID-19 за последние 24 часа 380 заболели, из них 66 имеют симптомы средней тяжести, 12 пациентов находятся в тяжелом состоянии и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

За минувшие сутки смертей от коронавируса не зарегистрировано, общее число умерших за время пандемии в Карелии составило на 21 декабря 139 человек.

Выздоровели 16586 пациентов, выписаны по выздоровлению за прошедшие сутки 347 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3814,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1941 случай, по Северо-Западу – 2972,3.