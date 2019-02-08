Дети в Карелии спасли от вырубки 763 дерева

Подведены полугодовые итоги экологической акции "Бумажный бум", сообщили в администрации Петрозаводска.

Более двух тонн пластиковых отходов, 32,5 кг алюминиевых банок и 76,3 тонны макулатуры собрали за первое учебное полугодие участники природоохранного проекта "Бумажный бум". Как утверждают организаторы экологической акции, такое количество сданной в переработку бумаги сохранит от вырубки 763 дерева.

К сбору вторсырья подключились 25 школ, 46 детских садов, пять средне-специальных и высших учебных заведений. Ранее в Администрации Петрозаводска были награждены самые активные маленькие участники экологической акции.

На этой неделе призы вручили представителям особо отличившихся в сборе вторсырья коллективов школ.

Лидерами по количеству собранной макулатуры: стали: школа №3 (1 место), школа №39, (2 место) и школа № 27 (3 место). В номинации "КПД по сбору макулатуры" (наиболее активные участники акции) победили: Независимая школа (1 место), школа №3 (2-е место) и школа поселка Ладва-Ветка (3место).

Призы в соревновании по сбору ПЭТ-бутылок завоевали коллективы: школы поселка Мелиоративный (1 место), школы №3 (2 место) и школы № 27 (3 место). Победителями в сборе пластиковых крышечек признаны: школа №39 (1 место), школа №3 (2 место), школа № 27 (3 место). В соревновании по сбору алюминиевых банок победил коллектив школы №3.

Все победившие коллективы награждены Почетными грамотами, а наиболее активные получили призы от организаторов и спонсоров проекта.