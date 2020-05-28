Детсады Петрозаводска продолжают готовить к открытию после карантина (ФОТО)

Проводится санитарная обработка зданий, внутренней территории и игровых площадок, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Дошкольные учреждения Петрозаводска готовятся к открытию после карантина. Пожарные проводят дезинфекцию зданий, игровых площадок и уличного оборудования. Ранее сотрудники детских садов уже убрали приусадебные участки, провели санитарную обработку внутренних помещений.

Во всех дошкольных учреждениях регулярно будут проводиться противоэпидемиологические мероприятия, в том числе – ежедневный барьерный осмотр детей.

Напомним, с 1 июня дежурные группы начнут поэтапно открываться во всех районах Петрозаводска. Сейчас в карельской столице готовятся к работе более 50 дошкольных учреждений.