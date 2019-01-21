Детская футбольная команда из Петрозаводска выступит в финале первенства России

Представлять нашу республику на чемпионате будут футболисты из спортивной школы №7, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Второй этап первенства России по мини-футболу среди юношей 2003-2004 годов рождения, в финал которого вышла команда из Петрозаводска, завершился в Санкт-Петербурге.

Участниками стали 16 футбольных коллективов из Мурманска, Архангельска, Приозерска, Сыктывкара, Северодвинска, Светлого, Санкт-Петербурга, а также Петрозаводска – две команды спортшколы №7 под руководством тренеров Сергея Ершова и Ильи Гольдфейна.

Команда седьмой спортшколы вышла в финал, где встретилась с мурманской "Арктикой". Ребята стали серебряными призерами первенства МРО "Северо-Запад" и завоевали путевку в финал первенства России.

Лауреатом турнира стал петрозаводчанин Матвей Ухотский (лучший вратарь), в числе отмеченных на турнире бомбардиров: Эмиль Мульдт, Арсений Маненок и Денис Макарьев.

Теперь впереди у наших спортсменов подготовка к финалу первенства России, который пройдет с 1 по 10 марта в Нижнем Новгороде.