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Детская площадка на Ключевой в Петрозаводске «ушла в зиму»

Новости. Общество
07:25, 16 Декабря 2022
фото: Администрация Петрозаводска

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Глава столицы Карелии рассказал об установке многострадального детского городка у ТЦ «Десяточка» на Ключевой.

Долгая история с установкой детского городка у торгового центра «Десяточка» подходит к завершению. Об этом сообщил мэр города Владимир Любарский.

«Увы, с подрядчиками везет не всегда. Предыдущий предприниматель, выигравший конкурс на проведение работ, не справился с ними в срок до 1 сентября. Пришлось разрывать с ним контракт, накладывать штрафные санкции и спешно искать нового подрядчика. Поэтому работы и затянулись. Понимаю горожан, которые высказывают недовольство, но поступить иначе мэрия не могла: нарушать конкурсные процедуры нельзя по закону. Последний в этом году объект благоустройства «ушел» в зиму. Благо, объект такой, что погода не влияет на качество работ», - уверен глава Петрозаводска.

На данный момент основной игровой комплекс уже поставлен, опоры конструкции установлены. Осталось смонтировать песочницу, несколько качелей, каруселей, скамеек и урн. Работы завершат до 20 декабря, пишет Любарский.

«Также в планах установить на имеющийся фонарный столб дополнительную консоль, чтобы на площадке было больше света. А в будущем высадим у детского городка со стороны Нойбранденбургской улицы кусты и деревья. Газон для этого уже подготовлен. Подумаем также и об устройстве покрытия на площадке», - отметил Любарский.

Глава Петрозаводска в минувший четверг осмотрел игровой комплекс. И этот своеобразный, сертифицированный объект, который установлен во многих городах, у Любарского вызвал некоторые опасения в плане безопасности.

«Есть места, где высота конструкций с открытым выходом достигает двух метров. К одному из них ведет канат, к другому – веревочная лестница. Для детей постарше это, наверное, было бы интересно, но, боюсь, для малышей, будет высоко. И небезопасно. Воспользовался своим правом градоначальника – дал поручение коллегам из комитета ЖКХ и подрядчику доработать конструкцию. Случаются ситуации, когда сертификатом сыт не будешь. Лучше перестраховаться», - пишет глава города.

Ранее глава Петрозаводска посетил новую детскую площадку, построенную в стилистике пожарной охраны в сквере Маршала Мерецкова.

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