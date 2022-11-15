Глава Петрозаводска: «кто-нибудь из детей непременно захочет стать спасателем» (ФОТО)

Владимир Любарский посетил новую тематическую детскую площадку в городе.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский посетил новую детскую площадку, построенную в стилистике пожарной охраны в сквере Маршала Мерецкова.

«Идея создать такую площадку пришла администрации совместно с карельским управлением М. С. Вместе со спасателями работали над проектом, думали, какие конструкции будут интересны и информативны. Часть оборудование предоставило управление. Работы выполнены за счет экономии средств республиканкой субсидии, выделенной на социально-экономическое развитие города», — написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Предназначение, по словам Любарского, у площадки может быть двойным — на ней можно и играть, и узнавать новое о работе пожарных.

«Еще одна важная функция тематической площадки — популяризация работы М. С. После игры здесь кто-нибудь из детей непременно захочет стать спасателем», — уточнил Владимир Любарский, поблагодарив управление МЧС Карелии и ее руководителя за помощь создании площадки.