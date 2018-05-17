Детская школа искусств имени Балакирева получит отдельное здание в Петрозаводске

Об этом на заседании трехсторонней комиссии Петрозаводска, состоявшемся в Доме профсоюзов 16 мая, замглавы администрации карельской столицы Ольга Старикова.

На заседании Старикова напомнила, что в соглашении, заключенном тремя сторонами – мэрией города, профсоюзами и Союзом предпринимателей Петрозаводска, - за городской администрацией закреплен 51 пункт, связанный с разными сферами: социально-экономической политикой, занятостью, охраной труда, социальной защитой, жилищно-коммунальным хозяйством, молодежной политикой и т.д.

Она кратко остановилась на выполнении соглашения мэрией и ответила на вопросы. Один из них, в частности, касался помещения для детской школы искусств имени Балакирева, которая сейчас размещается в 48-й школе. По словам Стариковой, буквально в последние дни появился вариант размещения школы в отдельно стоящем здании на улице Мичуринской, 5, которое находится в муниципальной собственности и ранее сдавалось в аренду. На более далекую перспективу в мэрии подготовили проект письма в Минэкономразвития Карелии, в котором предполагается строительство и эксплуатация специализированного здания площадью 2 тысячи квадратных метров с классами и концертным залом.

Полной уверенности в том, что проект получится осуществить, нет, но, по словам сотрудников мэрии, им занимаются.

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