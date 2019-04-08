Детская школа искусств в Петрозаводске проводит День открытых дверей

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В субботу, 13 апреля, юные таланты и их преподаватели представят своим гостям насыщенную культурную программу, сообщили в администрации Петрозаводска.
Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева на ул. Мичуринской, 5 приглашает детей и взрослых на День открытых дверей. 13 апреля будут организованы концерт учащихся, мастер-классы по разным направлениям искусства, знакомство с инструментами и встреча с преподавателями школы.
Начало программы - в 12.00.
Дополнительная информация - по телефону 72-23-37.
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