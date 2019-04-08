Детская школа искусств в Петрозаводске проводит День открытых дверей

В субботу, 13 апреля, юные таланты и их преподаватели представят своим гостям насыщенную культурную программу, сообщили в администрации Петрозаводска.

Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева на ул. Мичуринской, 5 приглашает детей и взрослых на День открытых дверей. 13 апреля будут организованы концерт учащихся, мастер-классы по разным направлениям искусства, знакомство с инструментами и встреча с преподавателями школы.

Начало программы - в 12.00.

Дополнительная информация - по телефону 72-23-37.