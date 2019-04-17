Детский омбудсмен Карелии настаивает на сохранении школы-сада в Савиново

Геннадий Сараев считает, что перевод дошкольной группы с подвозом в деревню Ведлозеро не отвечает интересам детей.

Информация об этом появилась в соцсети в официальной группе Уполномоченного по правам ребенка в Карелии.

Геннадий Сараев пришел к выводу о том, что "перевод дошкольной группы с подвозом в деревню Ведлозеро не отвечает интересам детей, в связи с чем настаивает на сохранении дошкольного образования в деревне Савиново в виде самостоятельного учреждения или филиала образовательной организации".



Валерий Поташов

Напомним, жители деревни Савиново Пряжинского национального района Карелии инициировали проведение сельского схода, на который будет вынесен вопрос о сохранении местной школы-сада.

Как сообщила "Столице на Онего" одна из жительниц деревни Нина Фотеева, сход намечено провести 27 апреля в здании школы, которую собираются закрыть районные власти, несмотря на требования федеральных чиновников не допустить социальной напряженности при оптимизации образовательных учреждений.