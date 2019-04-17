Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:29, 17 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

Детский омбудсмен Карелии настаивает на сохранении школы-сада в Савиново

Загрузка...

Геннадий Сараев считает, что перевод дошкольной группы с подвозом в деревню Ведлозеро не отвечает интересам детей.

Информация об этом появилась в соцсети в официальной группе Уполномоченного по правам ребенка в Карелии. 

Геннадий Сараев пришел к выводу о том, что "перевод дошкольной группы с подвозом в деревню Ведлозеро не отвечает интересам детей, в связи с чем настаивает на сохранении дошкольного образования в деревне Савиново в виде самостоятельного учреждения или филиала образовательной организации". 


Валерий Поташов

Напомним, жители деревни Савиново Пряжинского национального района Карелии инициировали проведение сельского схода, на который будет вынесен вопрос о сохранении местной школы-сада.

Как сообщила "Столице на Онего" одна из жительниц деревни Нина Фотеева, сход намечено провести 27 апреля в здании школы, которую собираются закрыть районные власти, несмотря на требования федеральных чиновников не допустить социальной напряженности при оптимизации образовательных учреждений.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-04-17 14:48:38
Да вся проводимая "оптимизация" не отвечает интересам людей, но отвечает интересам власти. Эта антинародная "оптимизация" проводится в соответствии с Минфиновскими Методическими рекомендациями по разработке и реализации Программы оптимизации расходов бюджета субъекта Российской Федерации. Короче сверху спустили, а на местах должны исполнить, вот и исполняют ,однако.
кир2
2019-04-17 14:44:43
А что так этот омбусмен "переобулся в воздухе" . То ничего не надо было , молчал , то после Послания зашевелился . Не к добру это .
кир
2019-04-17 14:42:21
На халяву жить хотят. Ушел поезд цивилизации. Никто не виноват. Надо жить там, где работа есть.
однозначно
2019-04-17 14:39:46
Настаивает он.. Забыл, кто тебя на эту должность пристроил ? Как пристроили, так и снимем. Будешь потом нищебродствовать и настаивать чайный гриб . Кстати полезен для мужчин предпенсионного возраста.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
14.04.2019, 18:02
ВИДЕО: Мужчина выпал из окна в Петрозаводске
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
12.04.2019, 11:24
Бывшую жительницу Петрозаводска выдворяют из Финляндии
16.04.2019, 12:24
СМИ: Бывший министр спорта Карелии Воронов подозревается в коррупции

Аналитика

Сегодня 10:10
Обществоведение
Народ против административного памятника 4
Проведённый "Столицей на Онего" опрос "Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?" очень интересен по своим итогам.
Православное духовенство и чиновники озаботились "прополкой" молодежи 6
16.04.2019 15:10
"Истинные финны" покоряют электорат 4
15.04.2019 14:13
Кнут и пряник от представителя Путина 4
12.04.2019 16:25
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 24
09.04.2019 09:00
Вся аналитика

Чтиво

15.04.2019 15:40
Без политики
Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках. Но не все так гладко, как хотелось бы… Дачники, в битве за урожай, очень часто "зарабатывают" большие проблемы со здоровьем.
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 13
15.04.2019 11:59
"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу" 2
11.04.2019 12:45
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»