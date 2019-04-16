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Новости. Общество
08:40, 16 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

Жители карельской деревни Савиново соберут сход за сохранение школы-сада

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Местные власти не отказались от планов оптимизации сельского образовательного учреждения, несмотря на требования федеральных чиновников не допустить социальной напряженности.

Жители деревни Савиново Пряжинского национального района Карелии инициировали проведение сельского схода, на который будет вынесен вопрос о сохранении местной школы-сада. Как сообщила "Столице на Онего" одна из жительниц деревни Нина Фотеева, сход намечено провести 27 апреля в здании школы, которую собираются закрыть районные власти, несмотря на требования федеральных чиновников не допустить социальной напряженности при оптимизации образовательных учреждений.

Напомним, на заседании Государственной комиссии по подготовке празднования 100-летия образования Республики Карелия, которое состоялось 5 апреля в Москве, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что закрытие сельских школ "не может не вызывать тревогу у населения". "Принимаемые решения по закрытию образовательных учреждений должны быть сбалансированы и учитывать интересы жителей республики", - подчеркнул Патрушев.

Позднее полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан заявил на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым о необходимости "грамотно подходить к оптимизации системы образования, чтобы этот процесс не вызывал недовольства в обществе". Однако эти требования федеральных властей пока никак не повлияли на намерения администрации Пряжинского национального района, которая намерена закрыть начальную школу в карельской деревни Савиново, против чего выступают местные жители.   

 

 

 

 

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