Представитель Путина потребовал не допустить социальной напряженности при оптимизации образования Карелии

Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан заявил о недопустимости роста социальной напряженности в Карелии при оптимизации образования.

В пятницу в Петрозаводск прилетел полномочный представитель президента РФ на Северо-Западе Александр Гуцан. Это его первый визит в Карелию в данной должности. Перед совещанием в правительстве республики Гуцан посетил ряд социальных объектов: познакомился с работой нового перинатального центра, побывал в президентском кадетском училище.

В правительстве Карелии представитель Путина обозначил ряд проблем и задач, которыми региональные власти, а также органы местного самоуправления должны заняться в первую очередь.

"В сфере образования необходимо принять меры по обеспечению доступного дошкольного образования детей от 2 месяцев до 3 лет и полной ликвидации второй смены в школах. При этом следует грамотно подходить к оптимизации системы образования, чтобы этот процесс не вызывал недовольства в обществе. А также для того, чтобы исключить – я подчеркиваю – исключить обострение социальной напряженности в регионе", - заявил Гуцан.

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