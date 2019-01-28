Детский омбудсмен предложила ввести психологическое тестирование для воспитателей детсадов

Ситуация в Омске, где воспитатель детского сада заклеивала детям рты скотчем, свидетельствует о необходимости дополнительных проверок работников перед приемом на работу, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Очередной раз мы сталкиваемся с этой ситуацией, и говорим, во-первых, о необходимости диагностики на входе. Необходимо диагностировать, предъявлять новые методики, которые смогли бы решить вопрос стрессоустойчивости, склонности к агрессии, и иных качеств личности, которые являются не показанными к работе с детьми", - сказала Кузнецова.

Кроме того, уполномоченный считает необходимым обеспечить воспитателям психологическое сопровождение, передает "Интерфакс".

"От эмоционального выгорания никто не застрахован, насколько бы личность не была профессионально пригодна к этому виду работы. Важно диагностировать эмоциональное выгорание на раннем этапе, а не тогда, когда педагог отыгрывается на детях", - добавила Кузнецова.

Ранее в СМИ появилась информация, что воспитатель в одном из детских садов Омска заклеивала детям рты скотчем и связывала их.

"Преподаватель сейчас уволена. Эта информация проверяется следственными органами, региональным уполномоченным и компетентными органами", - сказала Кузнецова.