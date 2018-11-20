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Новости. Общество
13:52, 20 Ноября 2018
фото: Валерий Поташов

Детский омбудсмен: "Такими силами мы не сможем защитить права ребенка"

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В правоохранительных органах Карелии всего 60 сотрудников по делам несовершеннолетних.

Сокращение сотрудников по делам несовершеннолетних в структуре органов правоохранительных органов Карелии крайне негативно отразилось на их деятельности по защите прав ребёнка. Такое мнение высказал карельский детский омбудсмен Геннадий Сараев, выступая 20 ноября на брифинге, который прошёл в Петрозаводском государственном университете.

По словам Сараева, в настоящее время в структуре МВД республики числится всего 60 сотрудников ПДН, и 22 из них - в Петрозаводске. "Это всего два сотрудника на район, - заметил детский омбудсмен. - Такими силами мы не можем защитить права ребенка".

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Комментарии

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Leopol'd
2018-11-20 15:06:41
Так то структура не его!
Это как Гнетова сказала бы, что не может защитить права бизнесменов, т.к. в минэкономразвития штат маленький.
однозначно
2018-11-20 14:29:06
А при чем здесь ПДН ? Людишки очень любят размножаться, но очень не любят работать, дабы обеспечивать благополучие своих личинок. Зато они очень любят требовать от государства /т.е. налогоплательщиков / финансировать процесс ихнего размножения при том, что не дают абсолютно никаких гарантий, что ихнее потомство будет старательно трудиться на благо общества, а не станет наркоманами, алкашами, тунеядцами и уголовниками.
Изя
2018-11-20 14:05:15
Детский омбудсмен: "Такими силами мы не сможем защитить права ребенка"
Если кроме инспекции ПДН , ни кому ничего не делать , то конечно . Проснулась ….па , Новый год .
Гость
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