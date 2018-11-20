Детский омбудсмен: "Такими силами мы не сможем защитить права ребенка"

В правоохранительных органах Карелии всего 60 сотрудников по делам несовершеннолетних.

Сокращение сотрудников по делам несовершеннолетних в структуре органов правоохранительных органов Карелии крайне негативно отразилось на их деятельности по защите прав ребёнка. Такое мнение высказал карельский детский омбудсмен Геннадий Сараев, выступая 20 ноября на брифинге, который прошёл в Петрозаводском государственном университете.

По словам Сараева, в настоящее время в структуре МВД республики числится всего 60 сотрудников ПДН, и 22 из них - в Петрозаводске. "Это всего два сотрудника на район, - заметил детский омбудсмен. - Такими силами мы не можем защитить права ребенка".