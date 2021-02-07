Детский омбудсмен в Карелии просит дать больше тепла в школы Суоярвского района

фото: Уполномоченный по правам ребенка в Карелии/vk.com/deti_karelia_ru

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев побывал в образовательных учреждениях Суоярвского района, жители которого пожаловались на замерзающие школы.

Как сообщается в паблике детского омбудсмена, информация о нарушении температурного режима в образовательных организациях Суоярвского района поступила от пользователей социальной сети. Геннадий Сараев лично посетил школы в Найстенъярви и Лахколампи.

Так, в нескольких классах Найстенъярвской средней школы температура воздуха не соответствовала нормативной. Чтобы согреть помещения, в учреждении используют тепловые пушки. Часть детей перевели в более теплые помещения. В остальных классах температурный режим соблюдается, температура воздуха контролируется педагогами ежечасно.

"Также в настоящий момент администрацией МОУ "Найстенъярвская СОШ" проводится претензионная работа по факту проведенных ремонтных работ системы обогрева здания школы. По имеющейся информации, подрядчик готов исправить допущенные нарушения в досудебном порядке", - пишут на официальной странице уполномоченного.

В школе в Лахколампи детский омбудсмен нарушений не выявил.

Как отметил Геннадий Сараев, здания школ были построены по типовому проекту для южных территорий, вопрос энергосбережения поднимается ежегодно и требует системного решения.

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии поддержал предложение местной администрации о пересмотре утвержденного температурного графика отпуска тепловой энергии от котельных Суоярвского района и доведения его в самый холодный период до нормативного - 95/70.

"Соответствующее письмо на имя Министра строительства, коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия направлено", - пишут в паблике.

Напомним, в январе в Суоярви увеличили мощность котельных, чтобы обогреть школы.