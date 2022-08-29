Детское отделение больницы на севере Карелии возвращается в работу после ковидных времен (ФОТО)

В Межрайонной больнице № 1 в Костомукше отремонтировали, обновили и вернули в работу детское отделение, которое во время эпидемии было переделано под ковидный стационар.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков показал, как изменилось детское отделение Межрайонной больнице № 1 в Костомукше.

«Побывал в Межрайонной больнице № 1 в Костомукше, где посмотрел сделанные ремонты и обсудил с руководством дальнейшие планы развития больницы», - сообщил Михаил Охлопков.

Министр напомнил, что во время пандемии в Костомукшской больнице сделали ковидный стационар. Он располагался в помещениях детского отделения, которое пришлось рассредоточить по другим отделениям. Сегодня, когда эпидобстановка стабилизировалась и ковидных больных, нуждающихся в госпитализации, стало намного меньше, поэтому детское отделение вернули в работу. Там сделан ремонт, поменяны все коммуникации, появился красивый дизайн.

«Посмотрите на фотографии, как красиво получилось! Думаю, детям понравится. Конечно, приобрели и новую мебель, специальную, чтобы детям было комфортно», - рассказал Михаил Охлопков и показал фото обновленного детского отделения больницы.