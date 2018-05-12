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Новости. Политика
13:46, 12 Мая 2018

Девять человек захотели баллотироваться от "Единой России" на дополнительных выборах в Петросовет

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С участниками праймериз "Единой России" встретился руководитель петрозаводского отделения партии Геннадий Боднарчук.

Геннадий Боднарчук в качестве секретаря петрозаводского отделения "Единой России" провел встречу с участниками предварительного голосования партии в карельской столице. В ее рамках спикер Петросовета рассказал кандидатам о том, как будут проходить праймериз, и ответил на вопросы участников.

Речь идет о предварительном голосовании, победитель которого станет кандидатом от "Единой России" на дополнительных выборах в Петросовет. Довыборы состоятся в единый день голосования 9 сентября; они потребовались после того, как свои полномочия сложил депутат Вадим Сухарев, избранный осенью 2017 года главой Прионежского района республики.

Прием заявлений от кандидатов, пожелавших участвовать во внутрипартийном голосовании, завершился 8 мая. Участниками праймериз станут девять человек:

Олег Шерман (директор ООО "ПИТ СТРОЙ"), Дмитрий Степанов (директор средней школы №25), Владислав Потапов (руководитель карельского отделения "Молодой гвардии"), Владимир Мышковец (президент федерации смешанного боевого единоборства), Сергей Титов (старший смены службы корпоративного контроля ООО "Сигма РУ"), Евгений Ряжев (замдиректора автошколы "Престиж"), Иван Корнеев (руководитель аппарата "Молодой гвардии" в Карелии), Михаил Кривенко (руководитель прионежского отделения "Молодой гвардии"), Оксана Политова (директор по корпоративному управлению АО "КСМ").

 Праймериз пройдут 3 июня. 

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