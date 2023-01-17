Девять кубков и 11 медалей завоевали каратисты из Карелии на первенстве Северо-Запада

Первенство СЗФО по кекусинкай состоялось в Санкт-Петербурге в эти выходные.

Девять кубков и одиннадцать медалей различного достоинства завоевали спортсмены сборной Карелии на первенстве Северо-Запада по карате кекусинкай.



Соревнования состоялись 12 февраля в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении паблика «Центр спортивной подготовки».



Результаты спортсменов:



Артем Енин — 1 место (поединки), 2 место (ката), 3 место (ката-группа).



Анастасия Полоселова - 1 место (поединки), 2 место (ката), 3 место(ката-группа).



Дмитрий Клементьев — 2 место (поединки), 3 место (ката), 3 место (ката-группа).



Валерия Комарова — 2 место (поединки).



Владислав Малиновский — 3 место (ката).



Спортсменов тренируют Феликс Мальцев и Александра Белова.