Девять кубков и 11 медалей завоевали каратисты из Карелии на первенстве Северо-Запада

Первенство СЗФО по кекусинкай состоялось в Санкт-Петербурге в эти выходные.
Девять кубков и одиннадцать медалей различного достоинства завоевали спортсмены сборной Карелии на первенстве Северо-Запада по карате кекусинкай.
Соревнования состоялись 12 февраля в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении паблика «Центр спортивной подготовки».
Результаты спортсменов:
Артем Енин — 1 место (поединки), 2 место (ката), 3 место (ката-группа).
Анастасия Полоселова - 1 место (поединки), 2 место (ката), 3 место(ката-группа).
Дмитрий Клементьев — 2 место (поединки), 3 место (ката), 3 место (ката-группа).
Валерия Комарова — 2 место (поединки).
Владислав Малиновский — 3 место (ката).
Спортсменов тренируют Феликс Мальцев и Александра Белова.
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