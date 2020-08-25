Девочка ожила во время подготовки к похоронам

Двенадцатилетняя жительница Индонезии внезапно ожила во время подготовки родственниками ее тела к похоронам.

Девочку госпитализировали из-за осложнений, вызванных хроническим диабетом. В тот же вечер она скончалась и близкие начали готовиться к церемонии погребения, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на портал Daily Star.

По данным очевидцев, во время омовения жительница Индонезии открыла глаза, температура ее тела повысилась, а сердце вновь забилось. Несмотря на усилия врачей, которых немедленно вызвали родственники, девочка все же умерла спустя час после "воскрешения".



Инцидент мог произойти из-за "синдрома Лазаря". У пациентов, умерших от сердечного приступа, может спонтанно возобновиться кровообращение, что приводит к восстановлению дыхания и сердцебиения.