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Девочка ожила во время подготовки к похоронам

Новости. Общество
23:30, 25 Августа 2020
фото: © shutterstock.com
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Двенадцатилетняя жительница Индонезии внезапно ожила во время подготовки родственниками ее тела к похоронам.

Девочку госпитализировали из-за осложнений, вызванных хроническим диабетом. В тот же вечер она скончалась и близкие начали готовиться к церемонии погребения, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на портал Daily Star.

По данным очевидцев, во время омовения жительница Индонезии открыла глаза, температура ее тела повысилась, а сердце вновь забилось. Несмотря на усилия врачей, которых немедленно вызвали родственники, девочка все же умерла спустя час после "воскрешения".

Инцидент мог произойти из-за "синдрома Лазаря". У пациентов, умерших от сердечного приступа, может спонтанно возобновиться кровообращение, что приводит к восстановлению дыхания и сердцебиения.

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Комментарии

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кир
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