Девочка-подросток украла одежду из магазина в Петрозаводске

Девочка тайком вынесла из магазина брюки и джемпер.
В полицию Петрозаводска поступило сообщение о краже товаров из магазина.
Полицейские установили, что к краже причастна девушка-подросток. Выяснилось, что из магазина одежды она вынесла брюки и джемпер. Ущерб составил почти 6,5 тысяч рублей.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Юной фигурантке грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД.
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