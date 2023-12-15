Девочка-подросток украла одежду из магазина в Петрозаводске

Девочка тайком вынесла из магазина брюки и джемпер.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о краже товаров из магазина.

Полицейские установили, что к краже причастна девушка-подросток. Выяснилось, что из магазина одежды она вынесла брюки и джемпер. Ущерб составил почти 6,5 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Юной фигурантке грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД.