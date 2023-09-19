Девочку выписали из больницы после страшного ДТП с колонной велосипедисток по соседству с Карелией

7 сентября на трассе «Скандинавия» многотонный грузовик врезался в колонну юных велосипедисток, две девочки погибли.

Юную пациентку, пострадавшую 7 сентября в ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти, выписали из Педиатрического университета. Теперь она будет лечиться дома в Твери.



Как порталу 47news.ru сообщили в пресс-службе университета, 19 сентября выписана юная спортсменка, которая поступила в тяжелом состоянии после ДТП на трассе «Скандинавия». Велосипедистка отправилась домой в Тверь.



«Состояние ребенка удовлетворительное. В пятницу ей вновь сделали МРТ головы, шеи. Ей предстоит еще длительная реабилитация, так как у нее были тяжелые травмы: перелом подвздошной кости, черепно-мозговая травма. Но мы на консилиуме решили, что ей лучше сейчас находиться дома на амбулаторном лечении», — сообщил СМИ ректор вуза Дмитрий Иванов.



Он также отметил, что врачи Педиатрического университета продолжат оказывать консультативную помощь пострадавшей.



Напомним, утром 7 сентября грузовик Scania влетел в машину сопровождения школы-интерната «Олимпийский резерв» Курортного района. Тренерский Ford, в свою очередь, отбросило на колонну юных велосипедисток. В результате двое из них погибли, еще семь человек, включая 69-летнего тренера получили различные травмы.



По словам директора школы-интерната, тренировочный выезд совершали девочки 14-15 лет. По данным источника в правоохранительных органах, за рулем находился 31-летний приезжий из Узбекистана.



