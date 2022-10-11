Девушек в Карелии приглашают на учебу в вузы ФСБ

«Граждан женского пола» на учебу принимают только на факультеты иностранных языков и юриспруденции, сообщили в УФСБ РФ по Карелии.

Управление ФСБ РФ по Карелии приглашают на учебу в

образовательные организации ФСБ/ФСО России по программам высшего и среднего образования.



Силовики принимают граждан России от 16 до 22 лет с

образованием не ниже среднего, без службы в армии. Если кандидат отслужил в Вооруженных силах, его возьмут на учебу до 24 лет.



«Граждане женского пола принимаются только на факультет иностранных языков (Москва) и юриспруденция (Санкт-Петербург)», — сказано в пресс-релизе силового ведомства.



Подробную информацию можно получить по адресу: Петрозаводск, Андропова, 5, телефон: 8 (814-2) 738-682.