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Девушка-боец показала фото с занятий йогой в бикини

Новости. Общество
23:30, 12 Апреля 2021
фото: instagram.com / paigevanzant
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Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант показала фото с занятий йогой в бикини.

Публикация доступна в Instagram, сообщает Лента.ру.

27-летняя спортсменка опубликовала серию снимков. Пост набрал более 157 тысяч лайков за сутки.

Ванзант регулярно публикует откровенные фото. 5 апреля она снялась в платье с вырезом. Мнения пользователей относительно постов разделились. Некоторые фанаты недовольны тем, что американка не уделяет прежнего внимания спорту.

В феврале Ванзант дебютировала в боях на голых кулаках. Она уступила соотечественнице Бриттен Харт судейским решением. До этого Ванзант выступала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

На счету американки восемь побед при пяти поражениях в поединках по правилам смешанных единоборств.

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