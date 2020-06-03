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Девушка десятки раз легла под нож, чтобы превратиться в "Барби" (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
19:40, 03 Июня 2020
фото: © instagram.com/busty_barbie
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Американка создала тело мечты, которое удивило ее фанатов.

Звезда реалити-шоу с помощью пластики превратила себя в куклу. Нина  Петерсон накачала огромную грудь и пухлые губы. Сама же инстамодель называет себя "грудастой Барби", пишет Cosmopolitan.

Чтобы соответствовать образу знаменитой куклы, Нина выбирает и специфические наряды в ее стиле. Она носит платья и блузы с откровенным декольте, облегающие наряды, подчеркивающие прелести фигуры. 



Нина уверена, что она идеальная спутница для состоятельного мужчины.

"Меня часто спрашивают, как найти богатого папика. Сначала найди богиню внутри себя! Научись любить себя, и дай ей проявиться в тебе. А закон притяжения сделает всё остальное!", – говорит женщина. 

Свой путь к новой внешности девушка начала еще три года назад. Именно тогда ее лицо на снимках в соцсетях стало меняться. Петерсон подписала контракт с реалити-шоу о пластических операциях.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-03 19:52:32
Врачи бессовестные за деньги всё делают. :)
Гость
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